L’ultimo saluto oggi in paese ad Antimo Verde

Oggi a Foiano si sono svolti i funerali di Antimo Verde, morto in un incidente in moto. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali, con molte persone presenti per salutare il 48enne. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, mentre il corteo funebre ha attraversato le strade della città. La salma è stata poi sepolta nel cimitero del paese.

Foiano in lutto: oggi l’ultimo saluto ad Antimo Verde, vittima del tragico incidente in moto. Una comunità profondamente scossa e avvolta nel dolore quella di Foiano, che si stringe attorno alla famiglia di Antimo Verde, scomparso tragicamente all’età di 48 anni. L’uomo ha perso la vita nella serata di venerdì scorso, 10 luglio, a causa di un drammatico incidente stradale mentre si trovava a bordo della sua motocicletta. I traumi riportati nel violento impatto sono apparsi da subito disperati e i sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia della sua improvvisa scomparsa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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