Oggi alle 15,30 si svolgeranno i funerali di Silvia Fanucchi nella chiesa di Antraccoli. La donna, di 46 anni, è deceduta dopo essere precipitata per circa 300 metri mentre scalava la Pania Secca dalla cresta Gianlunga. La notizia ha suscitato cordoglio nel mondo sportivo e tra le persone del comune. La cerimonia rappresenta un momento di addio per amici e familiari.

Si terranno oggi alle 15,30 nella chiesa di Antraccoli i funerali di Silvia Fanucchi, la 46enne precipitata per 300 metri mentre scalava la Pania Secca dalla cresta Gianlunga. Da quel maledetto sabato pomeriggio, decine sono stati i messaggi di cordoglio per la donna - alpinista esperta, ingegnera e dipendente comunale a Lucca - e di vicinanza al compagno e collega a palazzo Orsetti Dario Petrini, primo ad allertare i soccorsi durante quella tragica escursione sulle Alpi Apuane. Cordoglio che ha colpito due territori: la 46enne era infatti originaria di San Vincenzo, poi aveva deciso di trasferirsi ad Antraccoli insieme alla famiglia. Distrutti dal dolore e ancora sotto choc i genitori ultrasettantenni Giacomo e Rossana, così come la sorella 42enne Maria.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ultimo saluto a Silvia Fanucchi. Oggi i funerali ad Antraccoli. Comune e mondo sportivo in lutto

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