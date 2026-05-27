Fu lo storico sindaco del paese per dieci anni l' ultimo saluto | E' stato un esempio di civismo

L'ex sindaco di Mercato Saraceno, in carica dal 1981 al 1986 e dal 1990 al 1995, è morto improvvisamente. La sindaca e l’amministrazione comunale hanno espresso cordoglio per la scomparsa di una figura che ha guidato il paese per dieci anni. La sindaca ha definito Bolognesi “un esempio di civismo”.

L’amministrazione comunale e la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi hanno espresso profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Oscar Bolognesi, storico sindaco del comune dal 1981 al 1986 e dal 1990 al 1995. Il Comune ha partecipato alle esequie in forma ufficiale con il Gonfalone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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Dieci anni senza Marco Pannella: Teramo ricorda quel figlio esempio di coraggio e libertà

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