Fu lo storico sindaco del paese per dieci anni l' ultimo saluto | E' stato un esempio di civismo

Da cesenatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'ex sindaco di Mercato Saraceno, in carica dal 1981 al 1986 e dal 1990 al 1995, è morto improvvisamente. La sindaca e l’amministrazione comunale hanno espresso cordoglio per la scomparsa di una figura che ha guidato il paese per dieci anni. La sindaca ha definito Bolognesi “un esempio di civismo”.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’amministrazione comunale e la sindaca di Mercato Saraceno Monica Rossi hanno espresso profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Oscar Bolognesi, storico sindaco del comune dal 1981 al 1986 e dal 1990 al 1995. Il Comune ha partecipato alle esequie in forma ufficiale con il Gonfalone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Dieci anni senza Marco Pannella: Teramo ricorda quel figlio esempio di coraggio e libertà

Video Dieci anni senza Marco Pannella: Teramo ricorda quel figlio esempio di coraggio e libertà

Notizie e thread social correlati

Ultimo saluto a Battaglino: è stato sindaco e volontario AvisIl borgo in riva all’Adda ha dato l’ultimo saluto a Francesco Battaglino, che è stato sia sindaco che volontario dell’Avis.

L’ultimo saluto a Franco Tentorio: «Esempio di amore, impegno e fede»Lunedì 30 marzo si sono svolti i funerali dell’ex sindaco, con una partecipazione silenziosa e commossa.

Temi più discussi: Renato Romagnoli è morto, il partigiano Italiano aveva 99 anni; È morto l’ex sindaco Bolognesi. Domani l’ultimo addio; Solaro intitola la Sala Giunta allo storico sindaco Francesco Caronno; Usato sicuro quasi nuovo: il Sud ribelle.

Paolo Badano è morto: fu storico sindaco di SasselloE’ morto ad 89 anni lo storico ex sindaco di Sassello Paolo Badano. Conosciuto da tutti come Paolino é stato primo cittadino per due mandati consecutivi dal 1995 al 1999 nelle file di Forza Italia e ... genova.repubblica.it

Solaro intitola la Sala Giunta allo storico sindaco Francesco CaronnoLa cerimonia si è svolta in Municipio con lo svelamento della targa dedicata all’ex primo cittadino dopo la mozione approvata all’unanimità dal Consiglio comunale ... varesenews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web