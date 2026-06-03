UE | obbligo per Google di condividere i dati di ricerca | i rischi

L'Unione Europea ha imposto a Google di condividere i dati di ricerca, sollevando preoccupazioni sulla privacy. Le ricerche mediche effettuate online potrebbero rivelare l’identità degli utenti. Inoltre, si evidenzia che l’anonimizzazione dei dati di Google è considerata tecnicamente impossibile, rendendo difficile garantire la privacy degli utenti anche dopo la condivisione. La decisione ha suscitato discussioni sui rischi legati alla trasparenza e alla protezione delle informazioni personali.

Come possono le tue ricerche mediche rivelare la tua identità? Perché l'anonimizzazione dei dati di Google è tecnicamente impossibile? Quali rischi informatici correranno gli utenti Android con questa norma? Chi pagherà il prezzo tra privacy individuale e sicurezza nazionale??? In Breve Soglia di 50.000 utenti in 13 mesi ritenuta troppo bassa da ricercatori King’s College. Sergei Vassilvitski evidenzia rischi de-anonimizzazione tramite query incrociate con localizzazione ge . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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