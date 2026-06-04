Il Parlamento Ue sloggia Google e lancia Qwant Cos’è il motore di ricerca made in Europe che protegge i dati personali
Il Parlamento europeo ha deciso di sostituire Google con Qwant come motore di ricerca predefinito. Qwant, sviluppato in Francia, si propone come alternativa europea che tutela i dati personali degli utenti. La scelta riguarda l’impostazione del browser utilizzato nelle istituzioni, con l’obiettivo di favorire un’opzione locale rispetto al colosso americano. La modifica è stata adottata a partire da oggi.
Addio Google, benvenuto Qwant. Da oggi il Parlamento europeo cambia motore di ricerca e prova a lanciare la corsa del piccolo operatore francese al posto del colosso americano. Non si tratta di una delle tante normative che l’Assemblea di Strasburgo discute con effetti sui cittadiniconsumatori Ue, ma di un’iniziativa interna. A partire dal 4 giugno, eurodeputati, assistenti e funzionari del Parlamento troveranno impostato come motore di ricerca di default Qwant, un piccolo ma interessante operatore nato in Francia. Una chiara sfida al predominio di Google, capace in due decenni di diventare per miliardi di persone sinonimo di ricerca online, tanto da dare forma al verbo che indica quell’azione per antonomasia. 🔗 Leggi su Open.online
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