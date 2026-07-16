L’Ucraina potrà spendere i nostri soldi per comprare pezzi di droni cinesi

Kiev ha annunciato che potrà utilizzare fondi esteri per acquistare componenti di droni provenienti dalla Cina. Ieri, la capitale ucraina ha ospitato visite di rappresentanti di Commissione europea, di un paese balcanico e di un paese mediorientale, tra cui rispettivi leader e ministri degli Esteri. Le delegazioni hanno incontrato funzionari locali senza comunicare dettagli sui contenuti delle discussioni o sui progetti specifici legati agli acquisti.

La capitale ucraina, Kiev, è stata ieri un crocevia. Vi sono giunti in visita la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente serbo Aleksandar Vu?i?, e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan. La von der Leyen ha firmato col presidente ucraino Volodymir Zelensky il nuovo «partenariato per la Difesa» fra Ucraina e Ue, incentrato sulla collaborazione nel settore dei droni e finanziato dal fondo europeo da 6 miliardi di euro, allo scopo di aumentare la produzione di velivoli senza pilota delle industrie di Kiev e condividerne le tecnologie con gli alleati.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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