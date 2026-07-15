FT | Kiev potrà acquistare componenti cinesi per droni con fondi UE
L’Ucraina potrà usare parte di un prestito europeo di 6 miliardi di euro destinato alla difesa per acquistare componenti cinesi per droni. La decisione permette a Kiev di destinare una quota dei fondi alle forniture provenienti dalla Cina, grazie a una deroga concessa sulla tranche. La misura riguarda specificamente l’acquisto di parti per droni e riguarda una porzione del prestito complessivo. Nessuna ulteriore informazione sui dettagli o sulle tempistiche è stata resa nota.
L’Ucraina potrà utilizzare i fondi provenienti dai prestiti Ue destinati alla difesa per l’acquisto di componenti cinesi per I droni Kiev ha ottenuto una deroga per una parte di una tranche da 6 miliardi di euro – proveniente dal prestito Ue per l’Ucraina – per destinarla all’acquisto di componenti per droni dalla Cina. La decisione, osserva il foglio britannico, evidenzia le lacune che permangono nella produzione interna di difesa dell’Ue, nonostante lo sforzo di rafforzare la base industriale nella difesa. Lo scrive il Financial Times, citando due fonti a conoscenza del dossier. La deroga, si legge ancora sul Ft, “mette inoltre in evidenza il ruolo della Cina nella fornitura di armamenti a entrambe le parti in questo conflitto che dura ormai da oltre quattro anni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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