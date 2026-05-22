Consigliere regionale di FdI all’attivista della Flotilla | Fammi vedere le torture tu là a spendere i nostri soldi Avs | Umanità svenduta
Un acceso scambio di battute si è verificato in pieno centro a Senigallia, coinvolgendo un consigliere regionale di Fratelli d’Italia e un attivista della Flotilla. Il consigliere ha chiesto all’attivista di mostrare le torture, commentando sul fatto che stava sprecando soldi pubblici. L’attivista ha risposto con un’affermazione sulla perdita di umanità. L’evento ha attirato l’attenzione dei passanti e ha generato un confronto acceso tra le parti.
Un dibattito acceso in pieno centro a Senigallia, in provincia di Ancona, con scambi di accuse da una parte e dall’altra. Tutto nel giorno di chiusura della campagna elettorale per le Comunali. Protagonisti l’attivista marchigiano che ha preso parte alla Global Sumud Flotilla, il docente Vittorio Sergi, appena rientrato in città, e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Corrado Canafoglia. Sergi stava per essere intervistato da un cronista del Tgr – che ha poi riportato il “battibecco” nell’edizione odierna del Tg – mentre il consigliere si trovava lì insieme ad altri esponenti di partito, tra cui l’eurodeputato di FdI Carlo Ciccioli, per parlare delle ragioni del respingimento da parte del Tar Marche del ricorso degli ambientalisti contro il progetto del nuovo ponte Garibaldi, quando è nato il diverbio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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