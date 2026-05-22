Consigliere regionale di FdI all’attivista della Flotilla | Fammi vedere le torture tu là a spendere i nostri soldi Avs | Umanità svenduta

Un acceso scambio di battute si è verificato in pieno centro a Senigallia, coinvolgendo un consigliere regionale di Fratelli d’Italia e un attivista della Flotilla. Il consigliere ha chiesto all’attivista di mostrare le torture, commentando sul fatto che stava sprecando soldi pubblici. L’attivista ha risposto con un’affermazione sulla perdita di umanità. L’evento ha attirato l’attenzione dei passanti e ha generato un confronto acceso tra le parti.

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Un dibattito acceso in pieno centro a Senigallia, in provincia di Ancona, con scambi di accuse da una parte e dall’altra. Tutto nel giorno di chiusura della campagna elettorale per le Comunali. Protagonisti l’attivista marchigiano che ha preso parte alla Global Sumud Flotilla, il docente Vittorio Sergi, appena rientrato in città, e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Corrado Canafoglia. Sergi stava per essere intervistato da un cronista del Tgr – che ha poi riportato il “battibecco” nell’edizione odierna del Tg – mentre il consigliere si trovava lì insieme ad altri esponenti di partito, tra cui l’eurodeputato di FdI Carlo Ciccioli, per parlare delle ragioni del respingimento da parte del Tar Marche del ricorso degli ambientalisti contro il progetto del nuovo ponte Garibaldi, quando è nato il diverbio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Consigliere regionale di FdI all’attivista della Flotilla: “Fammi vedere le torture, tu là a spendere i nostri soldi”. Avs: “Umanità svenduta” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Assalto alla Flotilla, liberati i 3 nostri attivisti: “Campo di concentramento, abbiamo subito torture”Ancona, 22 maggio 2026 – «In mare gli israeliani hanno sparato due volte, ferendo una francese. A tu per tu con la natura. Le storie dei nostri alberiLo scorso anno abbiamo fatto un’uscita nei boschi del nostro territorio per svolgere un’attività diversa dal solito: per conoscere, comprendere ed... Leggi la notizia : Roma scuote la testa: revocati i domiciliari al consigliere di FdI, ora cosa accadru00e0? - Corruzione, Colpo di Scena per il Consigliere Regionale: Riemerge il Malcontento a Roma #Roma #FdI #Corruzione x.com Nuovi dirigenti in sanità, FdI attacca Decaro: Nessuna rivoluzione, ha vinto il sistema di potereNon si placa lo scontro politico in Puglia dopo la nomina dei nuovi direttori generali delle Asl da parte del presidente della Regione Antonio Decaro. A criticare duramente le scelte del governatore s ... immediato.net Elezioni Consiglio Comunale Venezia, PD e la sua lista | LEGA e FDI attaccano: Una comunità che vuole rappresentare solo se stessa reddit Revocati i domiciliari a Enrico Tiero: il consigliere di FdI accusato di corruzione torna alla PisanaIl Riesame di Roma ha revocato i domiciliari al consigliere regionale di Fratelli d’Italia, indagato per corruzione nell’inchiesta della procura di ... fanpage.it