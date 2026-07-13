Ucraina Zelensky cambia governo | Svyrydenko lascia dopo un anno

Il presidente ucraino ha annunciato la sostituzione della premier, in carica da un anno. Il nuovo governo sarà composto da membri diversi rispetto a quello attuale. La decisione è stata comunicata tramite dichiarazioni ufficiali. Nessun dettaglio sui motivi della scelta o sui nomi dei sostituti. La notizia arriva dopo un periodo di cambiamenti nelle alte cariche politiche del paese.

Nuovo rimpasto di governo in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato un cambio di strategia politica che prevede la sostituzione della premier Yulia Svyrydenko, in carica da appena un anno. La decisione apre una nuova fase politica a Kiev e arriva alla vigilia della riunione della Coalizione dei Volenterosi a Parigi, dove è previsto anche il primo incontro dedicato al rafforzamento della difesa aerea dell’Ucraina. Secondo Zelensky, il rinnovamento dell’esecutivo rientra in una più ampia revisione della strategia politica e diplomatica del Paese. La sostituzione della premier dovrà essere approvata dal Parlamento, ma la maggioranza presidenziale dispone dei numeri necessari per far passare il nuovo assetto di governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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