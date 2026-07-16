Lucca un altro detenuto morto in carcere | si indaga sulle cause del decesso

Un detenuto di nazionalità marocchina, 35 anni, è stato trovato privo di vita giovedì mattina all'interno della sua cella nel carcere di Lucca. Le cause del decesso sono in corso di accertamento da parte dell'autorità giudiziaria. L'uomo era entrato nell'istituto penitenziario il 19 maggio per tentato furto aggravato. Secondo le prime ricostruzioni, il detenuto divideva la cella con altri due compagni. Nella serata di mercoledì, intorno alle 23, i tre avrebbero bevuto insieme un caffè dopo aver assistito alla partita Argentina-Inghilterra. Successivamente avrebbero pregato insieme e si sarebbero coricati. Giovedì mattina, durante il consueto giro per la distribuzione della terapia, il personale sanitario e un agente della polizia penitenziaria hanno notato che il detenuto non rispondeva ai richiami. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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