Studente Erasmus morto in casa a Genova disposta autopsia | si indaga sul decesso come conseguenza di altro reato
È stata disposta l’autopsia sul corpo di uno studente francese di 24 anni trovato morto nella sua abitazione a Genova. La procura sta indagando per il decesso come conseguenza di un altro reato e ha sequestrato una lunga lettera in francese trovata accanto al letto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto del documento o sulle circostanze del decesso. La polizia prosegue le indagini per chiarire quanto accaduto.
È stata disposta l'autopsia sul corpo del ragazzo francese di 24 anni trovato morto a Genova. La Procura indaga per morte come conseguenza di altro reato e ha sequestrato una lunga lettera in francese trovata accanto al letto dello studente Erasmus. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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