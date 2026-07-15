Studente Erasmus morto in casa a Genova disposta autopsia | si indaga sul decesso come conseguenza di altro reato

Notizia in breve

È stata disposta l’autopsia sul corpo di uno studente francese di 24 anni trovato morto nella sua abitazione a Genova. La procura sta indagando per il decesso come conseguenza di un altro reato e ha sequestrato una lunga lettera in francese trovata accanto al letto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul contenuto del documento o sulle circostanze del decesso. La polizia prosegue le indagini per chiarire quanto accaduto.