Morto un detenuto del carcere di Opera è il boss Giuseppe Commisso | la procura indaga sul decesso

Un detenuto del carcere di Opera, identificato come Giuseppe Commisso, è deceduto lo scorso 26 aprile. La procura di Milano ha avviato un’indagine per chiarire le circostanze della morte, poiché sono state fornite versioni diverse sulla dinamica e il luogo dell’evento. Commisso è riconosciuto come un boss della 'ndrangheta. La magistratura sta acquisendo elementi e approfondendo le cause del decesso.

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