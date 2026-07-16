Luca Zingaretti | al via a Roma le riprese della nuova serie Il Metodo Paraldi

Le riprese della serie crime “Il Metodo Paraldi” sono cominciate a Roma. La produzione, di Paramount+, si basa sui romanzi di Fabrizio Roncone. Tra i protagonisti c’è un attore molto conosciuto che interpreta un nuovo personaggio. Le riprese si svolgono in varie location della città e dureranno diverse settimane. La serie rappresenta il ritorno dell’attore sul set dopo un periodo di pausa.

Luca Zingaretti torna sul set a Roma con “Il Metodo Paraldi”, la nuova serie crime di Paramount+ tratta dai romanzi di Fabrizio Roncone. Un nuovo e intrigante personaggio si appresta a fare il suo debutto sul piccolo schermo con il volto di uno degli attori più amati d’Italia. Sono ufficialmente iniziati nella Capitale i lavori sul set per la realizzazione di una nuova produzione televisiva che vede Luca Zingaretti calarsi nei panni di Marco Paraldi, un ex cronista che ha scelto di abbandonare la macchina da scrivere per gestire un’attività vinicola. La serie, caratterizzata da una forte impronta investigativa, promette di fondere il classico genere poliziesco con il fascino della cultura enogastronomica del nostro Paese. 🔗 Leggi su 2anews.it

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