Il Mostro 2 | al via le riprese della seconda stagione della serie Netflix

Dopo mesi di voci rincorse, rumor e interviste sul tema, sembra esserci una svolta decisiva per il futuro de Il mostro, la serie Netflix dedicata al caso di cronaca nera più celebre del Novecento italiano, quello degli omicidi seriali che insanguinarono le campagne fiorentine negli anni ’70 e ’80; secondo il giornalista Gianmaria Tammaro, infatti, le riprese della seconda stagione inizieranno a brevissimo, il 22 giugno. Il nuovo ciclo consterà di tre episodi, ciascuno della durata di 100?, tutti diretti da Sollima. Il 22 giugno, a Roma, inizieranno le riprese della seconda stagione de Il mostro, la miniserie di Netflix creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima e diretta dallo stesso Sollima. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Il 22 giugno, a Roma, inizieranno le riprese della seconda stagione de Il mostro, la miniserie di Netflix creata da Leonardo Fasoli e Stefano Sollima e diretta dallo stesso Sollima. Le riprese termineranno intorno a settembre, e il set si sposterà anche in Toscan x.com

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