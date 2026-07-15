D'Avino ha dichiarato di non conoscere Lavitola e di non sapere chi sia Ranucci. Ha aggiunto di aver lavorato in passato con Gomes Clesio Tavares, con il quale ha condiviso attività di sicurezza in locali e cerimonie in Campania. La sua testimonianza è stata resa in relazione all'attentato a Ranucci. Non sono state riportate altre informazioni o collegamenti diretti tra le persone coinvolte.

“Non conosco Lavitola, qualche volta ho lavorato con Gomes Clesio Tavares con cui mi conosco da tempo per avere fatto sicurezza insieme nei locali e in cerimonie in Campania. Ranucci? Non so chi sia, non lo conoscevo”. Lo ha detto Pellegrino D’Avino, in carcere con l’accusa di aver fatto parte della banda che ha compiuto l’attentato dinamitardo fuori dall’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre 2025, rendendo dichiarazioni spontanee davanti ai pm di Roma. L’uomo, difeso dall’avvocato Antonio Falconieri, si è avvalso della facoltà di non rispondere. “Il mio assistito non ha fatto alcun riferimento a questo ‘Corrado’ citato nell’ordinanza cautelare – spiega il difensore -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - D'Avino su attentato Ranucci: "Non conosco Lavitola e non so chi sia Ranucci"

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