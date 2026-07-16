Louis Vuitton ha ristampato il libro Rebonds in occasione del decimo anniversario della collaborazione con UNICEF. La pubblicazione sarà disponibile in edizione speciale, celebrando la partnership. Manca circa un giorno e mezza alla conclusione della fase di qualificazione ai Mondiali 2026, con ancora diverse nazioni in corsa. La competizione si avvicina alla fase finale, e si conoscerà il paese che ospiterà il torneo. Attualmente, nessuna delle squadre candidate ha ancora conquistato il passaggio diretto.

Mancano circa 100 ore e conosceremo il paese vincitore dell’edizione 2026 dei Mondiali di calcio. A contendersi il trofeo Fifa, sono la Spagna di Luis de la Fuente e l’Argentina di Lionel Scaloni, anche se i più si aspettano un duello generazionale tra Lamine Yamal classe 2007 all’esordio alla Coppa del Mondo e il veterano Lionel Messi, 39 anni a giugno, bandiera della squadra albiceleste per cui gioca dal 2005. In attesa del verdetto, si moltiplicano le iniziative a sfondo calcistico. Louis Vuitton, che tra l’altro firma il Trophy Trunk dal 2010, festeggia i primi dieci anni di collaborazione con UNICEF, rieditando il volume Rebonds, il cui ricavato andrà interamente a sostegno al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Louis Vuitton riedita il libro Rebonds per festeggiare 10 anni di partnership con UNICEF

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