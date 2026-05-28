Louis Vuitton ha messo all’asta l’orologio Unity Time Object, presentato a gennaio durante la sfilata Uomo Autunno-Inverno 2026. L’orologio, di grande valore e design esclusivo, sarà venduto a scopo benefico per sostenere l’UNICEF. La vendita si svolgerà nelle prossime settimane, senza indicazioni sui prezzi di partenza o sul numero di pezzi disponibili. La cifra ricavata verrà interamente devoluta all’organizzazione umanitaria.

È ufficiale: Louis Vuitton mette all’asta Unity Time Object, il magnifico orologio presentato dal marchio, lo scorso gennaio, durante la sua sfilata Uomo Autunno-Inverno 2026. Da dieci anni, Louis Vuitton lancia prodotti in edizione limitata, devolvendo una parte dei profitti all’ UNICEF, come i braccialetti Silver Lockit. Per l'occasione, la maison del monogramma ha tirato fuori il meglio di sé. L'oggetto, presentato in una valigia ispirata alla Malle Trophées, è un vero capolavoro orologiero nato da una collaborazione tra La Fabrique du Temps, la manifattura orologiera di Vuitton con sede in Svizzera, e L'Epée 1839, una famosa maison orologiera elvetica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Louis Vuitton mette in vendita un incredibile, esclusivo e sublime orologio a favore dell'UNICEF

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Louis Vuitton: Secrets of a Luxury Empire

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