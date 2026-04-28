I 130 anni del Monogram Louis Vuitton storia e celebrazione a Londra

A Londra si è celebrato il 130º anniversario del monogramma Louis Vuitton, un simbolo che nel 1896 è stato ufficialmente definito come un sistema visivo e simbolico. La ricorrenza ha riunito appassionati e addetti ai lavori per ricordare l’evoluzione di un’icona della moda, nata come rappresentazione grafica e diventata elemento distintivo del marchio. La giornata ha previsto esposizioni e interventi dedicati alla storia e alla diffusione del monogramma nel corso degli anni.

Esiste un momento preciso in cui la moda smette di essere oggetto e diventa linguaggio. Per Louis Vuitton quel momento coincide con il 1896, quando Georges Vuitton codifica il monogram come sistema visivo e simbolico insieme. Non è soltanto un ornamento pensato per distinguere le creazioni della Maison dalla contraffazione, ma un dispositivo culturale capace di trasformare la superficie in racconto. Le iniziali LV, intrecciate a fiori e stelle stilizzate, hanno costruito una grammatica decorativa che parla di appartenenza, memoria e continuità, rendendo ogni oggetto immediatamente riconoscibile e, soprattutto, riconducibile a un’idea precisa di lusso.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - I 130 anni del Monogram Louis Vuitton, storia e celebrazione a Londra Notizie correlate Louis Vuitton: Zendaya, in perenne movimento con la sua Speedy, celebra i 130 anni di MonogramUna delle prime protagoniste di questo progetto - i cui nomi sono svelati in anteprima esclusiva da Vanityfair. Leggi anche: La star 29enne cambia hair look nella nuova campagna Louis Vuitton per i 130 anni del Monogram e riaccende il dibattito: gesto di libertà o trasformazione strategica? Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'impronta del lusso: il Monogram di Louis Vuitton festeggia 130 anni; Louis Vuitton celebra 130 anni di Monogram: il simbolo del lusso che continua a reinventarsi; Louis Vuitton apre un pop-up hotel per celebrare il Monogram; Il Louis Vuitton Hotel a Londra celebra i 130 anni del Monogram della Maison. I 130 anni del Monogram Louis Vuitton, storia e celebrazione a LondraA Londra, nel cuore di Mayfair, Louis Vuitton celebra i 130 anni del suo iconico Monogram con una townhouse immersiva che racconta storia, savoir-faire e visione contemporanea attraverso i modelli più ... panorama.it Louis Vuitton celebra 130 anni di Monogram: il simbolo del lusso che continua a reinventarsiNon è solo un motivo grafico. È un linguaggio. Un codice visivo che ha attraversato epoche, rivoluzioni estetiche e generazioni senza perdere mai la propria forza. Il Monogram di Louis Vuitton compie ... domanipress.it Celebrare i 130 anni del Monogram di Louis Vuitton a Londra Ecco dove e come - facebook.com facebook L'occasione è il 130° compleanno della nascita del Monogram LV, il risultato è una collezione di Alta Gioielleria con un nuovo prisma cromatico che ci ricorda perché la bella stagione è bella davvero x.com