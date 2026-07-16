Lorenzo De Silvestri ha affermato che questa sarà una stagione difficile. È al suo settimo ritiro con il Bologna, dove ricopre il ruolo di capitano e leader. Durante la giornata a Valles, il difensore ha anche parlato del forte legame con Orsolini, sottolineando l’importanza della collaborazione tra i compagni di squadra. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle sue dichiarazioni o alle aspettative per la stagione.

????Settimo ritiro con il Bologna, di cui è capitano e leader ‘spirituale’. Oggi a Valles è stato il giorno di Lorenzo De Silvestri che ha parlato della nuova stagione (“sarà difficile”), di Domenico Tedesco (“prima impressione molto positiva”) e ovviamente di Riccardo Orsolini, con cui da anni condivide tutto: “Vedo più lui di mia moglie.”, dice ridendo Lollo. E sul rinnovo di Orso che tarda ad arrivare, la risposta lascia aperti gli scenari. #valles #bolognafc #orsolini #ilrestodelcarlinovideo di @gmmarchini Si dice che non ci siano grandi o piccole parti per un attore, così come non ci sono grandi o piccole storie. Il cinema in genere è. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Lorenzo De Silvestri: Sarà una stagione difficile e il legame speciale con Orsolini

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Oggi la squadra svolgerà il suo terzo giorno di lavoro al campo di Valles con una seduta di allenamento alle 16:45. Lorenzo De Silvestri sarà a disposizione dei giornalisti alle 15:20 presso il media center della struttura. #Bolognafc #DeSilvestri #allenamento x.com

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