De Silvestri scherza | Vedo più Orsolini di mia moglie

L'esperto difensore del Bologna non si è sbilanciato quando gli è stato chiesto di Orsolini e del rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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