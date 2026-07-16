De Silvestri scherza | Vedo più Orsolini di mia moglie
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L'esperto difensore del Bologna non si è sbilanciato quando gli è stato chiesto di Orsolini e del rinnovo di contratto. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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