Lorenzo De Silvestri ha riferito di aver partecipato a ventuno ritiri in carriera, di cui sette con il Bologna. Durante un evento a Valles, ha anche menzionato di aver subito un colpo durante una partita, senza specificare il nome dell’avversario. Per quanto riguarda il rinnovo contrattuale di un calciatore, ha dichiarato che si tratta di una scelta personale.

Valles (Bolzano), 16 luglio 2026 – “Ormai ho perso il conto dei ritiri che ho fatto.”. A Valles è il giorno di Lorenzo De Silvestri, che di ritiri in carriera è precisamente a quota ventuno e nello specifico con il Bologna è arrivato a sette. Ecco perché nessuno meglio di lui, del capitano di lungo corso, può accompagnare il gruppo rossoblù nella transizione da Vincenzo Italiano a Domenico Tedesco. “Ovvio che quando c’è un cambio tecnico, c’è sempre qualcosa di nuovo - spiega Lollo -. Stiamo iniziando a conoscerci con il mister: devo dire che lui è molto sicuro di quello che ha in mente, ha dei concetti chiari che ci sta cercando di spiegare”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, De Silvestri: "Colpito da Tedesco. Il rinnovo di Orsolini? E' una scelta personale"

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