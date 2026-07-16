L’ora dell’Agosto Corcianese Barbarossa e Quartullo le star E non mancano le sorprese
Dal 8 al 16 agosto si svolge la 62ª edizione dell’Agosto Corcianese, evento culturale che include musica, spettacoli, esposizioni di libri, rievocazioni storiche e arte contemporanea. Tra gli artisti principali figurano Barbarossa e Quartullo. Il programma prevede diverse iniziative che attirano pubblico locale e non, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate umbra. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti segnalati.
Musica, spettacoli, libri, rievocazioni storiche e arte contemporanea. Dal 8 al 16 agosto torna l’Agosto Corcianese, che per la sua 62ª edizione propone un ricco calendario di appuntamenti, confermandosi uno degli eventi culturali più attesi dell’estate umbra. La presentazione ieri nella sala del Consiglio comunale di Corciano alla presenza di Cristian Betti (consigliere Regione del Pd), Andrea Bacelli (consigliere della Provincia di Perugia e presidente del Consiglio Comunale di Corciano), Lorenzo Pierotti (sindaco di Corciano), Francesco Mangano (assessore comunale alla Cultura) e Antonio Pagana (Pro Loco Corciano) e Marco Giovagnola (Banca Centro Toscana Umbria - Gruppo BCC Iccrea). 🔗 Leggi su Lanazione.it
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