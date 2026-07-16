L’ora dell’Agosto Corcianese Barbarossa e Quartullo le star E non mancano le sorprese

Notizia in breve

Dal 8 al 16 agosto si svolge la 62ª edizione dell’Agosto Corcianese, evento culturale che include musica, spettacoli, esposizioni di libri, rievocazioni storiche e arte contemporanea. Tra gli artisti principali figurano Barbarossa e Quartullo. Il programma prevede diverse iniziative che attirano pubblico locale e non, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dell’estate umbra. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza incidenti segnalati.