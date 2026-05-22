Luca Barbarossa sarà protagonista dei “Racconti sonori” a Corciano, uno spettacolo che si terrà martedì 11 agosto in Piazza Coragino. L’artista porterà sul palco la sua musica, alternando voce e chitarra, in un’esibizione che promette un’atmosfera intima e coinvolgente. L’evento fa parte della rassegna Suoni Controvento, che ogni anno anima l’estate nel centro storico del paese. La serata si inserisce in un calendario di appuntamenti dedicati alla musica dal vivo in un contesto all’aperto.

I “ Racconti sonori ” di Luca Barbarossa (nella foto) sono pronti a invadere Piazza Coragino a Corciano con uno spettacolo intimo e coinvolgente in scena martedì 11 agosto. Il cantautore romano è infatti protagonista del nuovo concerto del festival Suoni Controvento nell’ambito dell’ Agosto Corcianese (in programma dall’8 al 16 agosto), promosso in sinergia dall’associazione turistica Pro Loco Corcianese e dall’amministrazione comunale. Sul palco con le sue chitarre, Barbarossa si racconterà al pubblico: gli esordi, gli incontri, le canzoni che lo hanno portato alla notorietà e quelle che porta nel cuore. Con lui ci sarà un interlocutore radicato nel territorio, pronto a sollecitare la conversazione con le sue domande. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Racconti sonori, Luca Barbarossa tra voce e chitarra. Suoni Controvento ’incontra’ l’Agosto Corcianese

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