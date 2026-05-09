Il Perugia potrebbe essere costretto a ridurre il proprio budget per la prossima stagione, mentre in Serie C si osserva una tendenza in cui le squadre con risorse maggiori ottengono risultati migliori. Tuttavia, ci sono anche alcune sorprese, come le squadre di Pianese e Campobasso, che stanno ottenendo buoni risultati nonostante le risorse limitate. La situazione finanziaria di alcune squadre sembra influenzare in modo evidente le loro performance sul campo.

Il Perugia potrebbe vedersi costretto a tagliare il budget per la prossima stagione. Una notizia che sicuramente non piacerà ai sostenitori del Grifo, ma la risposta definitiva si avrà quando il dg Borras tornerà a Pian di Massiano per fare chiarezza sui piani per il prossimo campionato, dopo aver parlato con il presidente Faroni. Dando un occhio alla stagione regolare che si è conclusa, con gli spareggi promozione in corso, balzano all’occhio un dato: per fare un campionato da protagonista bisogna spendere tanto, avere un organico di valore oppure spendere molto bene. Perché tra le squadre che hanno avuto un ruolo da protagonista ci sono Arezzo e Ascoli ma anche la Pianese, ancora in corsa negli spareggi promozione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo col taglio del budget. In C vincono le più "ricche». Ma non mancano le sorprese come Pianese e Campobasso

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