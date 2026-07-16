L’Odissea fatta in tre mesi con l’intelligenza artificiale vuole sfidare il kolossal di Nolan | ecco Odysseus The Fall

Un nuovo film intitolato “Odysseus The Fall” è stato realizzato in tre mesi utilizzando l’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di competere con il kolossal di Nolan dedicato all’Odissea. Il progetto è stato completato in breve tempo e si propone come una versione innovativa della storia, senza dettagli sulle fonti di finanziamento o sul cast. La produzione ha sfruttato tecnologie di intelligenza artificiale per creare il film.

Mentre Christopher Nolan porta nelle sale la sua monumentale versione dell’Odissea, con un budget stimato intorno ai 250 milioni di dollari e un cast stellare che include Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya e Robert Pattinson, una startup specializzata in intelligenza artificiale ha deciso di lanciare una sfida tanto audace quanto controversa. Si chiama Odysseus: The Fall, dura 135 minuti ed è stato realizzato quasi interamente con strumenti di intelligenza artificiale generativa, con un investimento di appena qualche migliaio di dollari. Il progetto nasce dalla mente di Ash Koosha, musicista, regista e imprenditore iraniano già noto per Dreams of Violets, docu-drama sulle proteste in Iran presentato al Tribeca Festival. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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NESSUNO HA CAPITO TROY: PERCHÉ IL FILM HA TRADITO OMERO

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Achille e Briseide affresco, casa del Poeta Tragico, Pompei, 62-79 d.C. In questa scena dell'Iliade, Achille, seduto con lo sguardo rivolto verso la sua amata, cede Briseide ad Agamennone come bottino di guerra. A destra, Patroclo è rivolto verso Briseide. Dietr reddit

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