Nolan riscrive l' Odissea | il Kolossal che guarda al futuro
Christopher Nolan sta lavorando a una nuova versione dell’Odissea, trasformando il classico epico in un film che combina elementi di azione e visione futuristica. La produzione si concentra sulla reinterpretazione della storia, con scene che integrano effetti speciali e tecnologie moderne. Non sono stati rilasciati dettagli sul cast o sulla data di uscita, ma si sa che il progetto mira a portare il racconto in una chiave innovativa, mantenendo comunque i temi principali dell’opera originale.
Nelle mani di Christopher Nolan l’Odissea si fa carne, sangue, morte, vita, gioia e dolore, sogno e incubo. Soprattutto si fa futuro. Nolan, per Odissea, il megaprogetto, da domani nelle sale un giorno prima che negli Stati Uniti, che affonda nel formato del passato della pellicola 70mm ma nel futuro della tecnologia Imax – primo film narrativo a essere girato tutto in pellicola 70mm Imax anche se, per inciso, in Italia non esiste alcuna sala che lo può proiettare in quel formato –, ha realizzato un’operazione rivoluzionaria, trasformando il poema di Omero in un film che guarda avanti in linea con la ‘sceneggiatura’ originale omerica che ci accompagna da quasi tremila anni e dunque, uno sguardo un pochino rivolto al futuro, di certo lo doveva avere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L'Odissea di Nolan ci sta fregando
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