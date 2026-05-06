Il trailer del nuovo film di Christopher Nolan, intitolato Odissea, è stato pubblicato e sarà nelle sale italiane dal 16 luglio. Sono stati mostrati alcuni dettagli visivi che potrebbero essere sfuggiti alla prima visione, offrendo spunti sul tono e sulla trama del film. Il trailer presenta scene inedite, effetti visivi e inquadrature che lasciano intuire elementi narrativi e stilistici della produzione.

Christopher Nolan ha finalmente svelato le prime immagini del suo prossimo film: Odissea, in arrivo nelle sale italiane il 16 luglio. Non è solo il mito di Omero, ma un viaggio visivo che sembra voler dare nuova vita alla storia e ridefinire il genere epico-storico. Se il trailer vi ha lasciato senza fiato, ecco 4 dettagli che potrebbero esservi sfuggiti: 1. Telemaco di Tom Holland. Il trailer mette subito al centro il conflitto generazionale, vediamo Tom Holland nel ruolo di Telemaco, ma non è il giovane indifeso che ricordiamo dai libri di scuola. Il suo sguardo rivolto all’orizzonto e la tensione nel palazzo di Itaca ci suggeriscono che il film esplorerà profondamente il trauma di un figlio cresciuto all’ombra di un “fantasma”.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Odissea di Christopher Nolan: 4 dettagli del trailer che forse non avrai notato

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Una raccolta di contenuti

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Odissea, il nuovo ed attesissimo film di Christopher Nolan, ha ricevuto il secondo trailer in italiano (ed è spettacolare). (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook

Universal ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di “Odissea”, il nuovo film di Christopher Nolan e probabilmente il più atteso del 2026, basato sull’omonimo poema greco attribuito a Omero. Si vede qui: x.com