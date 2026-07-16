L’Octagon e le ambizioni dell’Egitto
Il presidente egiziano ha annunciato la realizzazione di un grande progetto architettonico, che coinvolge l’area dell’Octagon. L’opera mira a ridefinire gli spazi urbani e rafforzare l’immagine del regime. L’investimento riguarda strutture di grandi dimensioni e un restyling di aree storiche. Il progetto sarà completato nei prossimi anni e coinvolge diverse istituzioni pubbliche. La comunicazione ufficiale lo presenta come un passo importante per lo sviluppo urbano e la promozione culturale del paese.
Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha messo a segno un altro colpo nella sua strategia di presentazione di opere faraoniche destinate a promuovere il suo regime agli occhi del mondo e ad alterare gli spazi urbani e la memoria del paese. Il 4 luglio Al Sisi, in uniforme militare, ha inaugurato il nuovo quartier generale del comando strategico dell’Egitto nel corso di una trionfale cerimonia che prevedeva anche l’esibizione di bande musicali, coreografie e spettacoli aerei. Chiamato Octagon, in un apparente riferimento al Pentagono statunitense, il quartier generale è un riflesso delle ambizioni dell’Egitto di porsi come potenza militare regionale. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Egypt's Giant Octagon HQ Unveiled As El-Sisi Reveals Bold Defence And Security Vision | War Decoded
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