L’Octagon e le ambizioni dell’Egitto

Notizia in breve

Il presidente egiziano ha annunciato la realizzazione di un grande progetto architettonico, che coinvolge l’area dell’Octagon. L’opera mira a ridefinire gli spazi urbani e rafforzare l’immagine del regime. L’investimento riguarda strutture di grandi dimensioni e un restyling di aree storiche. Il progetto sarà completato nei prossimi anni e coinvolge diverse istituzioni pubbliche. La comunicazione ufficiale lo presenta come un passo importante per lo sviluppo urbano e la promozione culturale del paese.