Dopo la partita tra Argentina ed Egitto, terminata 3-2 con tre gol in 15 minuti, circola un video che mostra presunte decisioni arbitrali favorevoli all’Argentina. La federazione egiziana ha espresso dissenso riguardo alle decisioni dell’arbitro, ritenute influenti sul risultato. Non sono stati forniti dettagli ufficiali su eventuali proteste formali o ricorsi. La partita ha suscitato polemiche tra gli spettatori e le parti coinvolte.

AGI – Strascico polemico al termine della partita più spettacolare del Mondiale, Argentina-Egitto, terminata per 3-2 per l’ Albiceleste che ha segnato tre gol in un quarto d’ora. "Eravamo la squadra migliore in campo. Quello che è successo non è né giusto né corretto”. Al termine del match il ct dell'Egitto, Hossam Hassan, si è lamentato per la rete del momentaneo 2-0 annullata al 56' a Ziko, in gol però dopo meno di dieci minuti, sempre per il 2-0 dell' Egitto, e a un'azione sul 2-1 contestata per quanto successo nell'area dell' Argentina. “Un nostro gol è stato annullato e non sappiamo ancora perché. Eravamo molto vicini al 3-1; c'è stato anche un fallo chiaro su Fathy ", ha detto il ct del team africano. 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Mondiali, l'ira dell'Egitto. In un video le "prove" dell'arbitraggio pro-Argentina

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