Andrey Rublev ha battuto Andrea Pellegrino negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Bastad. La partita si è conclusa con un punteggio che ha sancito la vittoria del russo. Pellegrino, in campo, ha mostrato determinazione ma non è riuscito a superare l’avversario. La sfida ha deciso il passaggio del turno per Rublev, che si prepara ora ai quarti. La partita ha evidenziato le differenze di esperienza tra i due giocatori.

Adesso c’è Andrey Rublev per Andrea Pellegrino negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Bastad: analisi del match, precedenti e pronostico. Ci sono partite che mettono in palio ben più di un semplice posto nei quarti di finale. Per Andrea Pellegrino, quella contro Andrey Rublev è una di queste: l’azzurro si è guadagnato la possibilità di affrontare la testa di serie numero uno del torneo, un banco di prova che può dire molto sul livello raggiunto dal pugliese e sulle sue ambizioni nel circuito maggiore. Rublev, invece, fa il suo esordio a Bastad direttamente negli ottavi grazie al bye ricevuto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Pellegrino arriva... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Rublev-Pellegrino, a Bastad un ottavo che misura le ambizioni dell’italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Andrea Pellegrino liquida Budkov e guadagna un ottavo di lusso a BastadAndrea Pellegrino ha vinto il suo match al torneo ATP 250 di Bastad, battendo il norvegese Nicolai Budkov Kjaer con i punteggi di 6-3 e 6-2.

Tabellone ATP Bastad 2026: c’è Darderi al via. Pellegrino in zona Rublev, si rivede TravagliaA Bastad, in Svezia, torna il torneo ATP con Luciano Darderi che difende il titolo vinto lo scorso anno.

Temi più discussi: ATP Bastad: Pellegrino travolge Kjaer e agli ottavi incrocia Rublev. Travaglia torna a vincere sul circuito maggiore; Tabellone ATP Bastad 2026: c’è Darderi al via. Pellegrino in zona Rublev, si rivede Travaglia; Pellegrino, ottimo esordio a Bastad: si regala un ottavo di lusso con Rublev. Travaglia torna a vincere dopo 4 anni; Atp Bastad: Pellegrino agli ottavi contro Rublev.

ATP Bastad: Pellegrino travolge Kjaer e agli ottavi incrocia Rublev. Travaglia torna a vincere sul circuito maggiore x.com

Attenzione a una partita di tennis interessante: nel prossimo incontro a Båstad Andrea Pellegrino affronterà Rublev—un accoppiamento incredibile per un torneo ATP 250. reddit

Rublev-Pellegrino, la terra svedese è la trappola per il russoAndrey Rublev favorito sul russo sulla terra battuta di Bastad: sfida in programma giovedì 16 luglio alle 08:00 ... it.blastingnews.com

Cinà, quanti rimpianti: non sfrutta un match point e cede ad Halys a Gstaad. Pellegrino e Travaglia avanzano a BastadA Gstaad si ferma al primo turno la corsa di Cinà, che non riesce a spuntarla su Halys. A Bastad buona la prima per Pellegrino e Travaglia, che tornava in un tabellone principale dopo tre anni ... sport.virgilio.it