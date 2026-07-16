Il regista belga Fabrice Du Welz presiederà la giuria del Concorso Internazionale alla 79ª edizione del festival di Locarno. Du Welz, noto per aver presentato i suoi film in festival internazionali e aver partecipato a Locarno con “Adoration” nel 2019 e “La Passion selon Béatrice” nel 2024, guiderà la giuria di questa edizione. La manifestazione si terrà nel 2026.

A presiedere la giuria del Concorso Internazionale sarà il regista belga Fabrice Du Welz, autore i cui lungometraggi sono stati presentati nei principali festival internazionali e già protagonista a Locarno con Adoration, presentato in Piazza Grande nel 2019, e con La Passion selon Béatrice, proposto Fuori Concorso nel 2024. Accanto a lui siederanno il produttore italiano Marco Alessi, fondatore della romana Dugong Films e tra i principali promotori delle coproduzioni internazionali nel cinema d’autore, produttore di registi come Stefano Savona, Yuri Ancarani e Rä di Martino, oltre che di Roma Elastica di Bertrand Mandico, presentato quest’anno Fuori Concorso a Locarno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Locarno 2026, annunciate le giurie della 79ª edizione

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