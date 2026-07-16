Locarno 2026 annunciate le giurie della 79ª edizione
Il regista belga Fabrice Du Welz presiederà la giuria del Concorso Internazionale alla 79ª edizione del festival di Locarno. Du Welz, noto per aver presentato i suoi film in festival internazionali e aver partecipato a Locarno con “Adoration” nel 2019 e “La Passion selon Béatrice” nel 2024, guiderà la giuria di questa edizione. La manifestazione si terrà nel 2026.
A presiedere la giuria del Concorso Internazionale sarà il regista belga Fabrice Du Welz, autore i cui lungometraggi sono stati presentati nei principali festival internazionali e già protagonista a Locarno con Adoration, presentato in Piazza Grande nel 2019, e con La Passion selon Béatrice, proposto Fuori Concorso nel 2024. Accanto a lui siederanno il produttore italiano Marco Alessi, fondatore della romana Dugong Films e tra i principali promotori delle coproduzioni internazionali nel cinema d’autore, produttore di registi come Stefano Savona, Yuri Ancarani e Rä di Martino, oltre che di Roma Elastica di Bertrand Mandico, presentato quest’anno Fuori Concorso a Locarno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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