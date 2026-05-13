Cannes 2026 la 79ª edizione affida a Jane Fonda il taglio del nastro

La 79ª edizione del Festival di Cannes è iniziata con un evento che si è svolto in modo semplice e puntuale. La cerimonia di apertura, durata meno di un’ora, si è svolta in modo elegante senza intoppi e senza imprevisti sul palco. Quest’anno, l’evento è stato aperto dalla presenza di un’attrice di fama internazionale, che ha dato il via alla manifestazione.

È partita la 79ª edizione del Festival di Cannes con un’apertura sobria ma d’impatto: meno di un’ora di durata, tono elegante, nessun imprevisto sul palco, e un tema centrale chiaro. Il filo conduttore è stato il racconto del cinema come strumento di resistenza nei momenti più complicati. Gong Li e Jane Fonda A condurre la cerimonia è stata l’attrice Eye Haidara. Il taglio del nastro ufficiale è arrivato per mano di Jane Fonda e Gong Li, entrambe in abito nero totale, che hanno dichiarato aperta la kermesse francese. Momento clou della serata è stata la consegna della prima Palma d’oro alla carriera dell’anno a Peter Jackson. A consegnargliela è stato Elijah Wood, il suo Frodo sul set de Il Signore degli Anelli.🔗 Leggi su 361magazine.com

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