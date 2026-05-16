Annunciate a Cannes le prime anticipazioni della 15ª edizione di Ciné – Giornate di Cinema
Durante il Festival di Cannes, presso l’Italian Pavilion, sono state rivelate le prime anticipazioni sulla 15ª edizione di Ciné – Giornate di Cinema. L’evento si terrà nei prossimi mesi e coinvolgerà diverse proiezioni e incontri dedicati al cinema italiano. Sono stati annunciati alcuni titoli e ospiti che parteciperanno alla manifestazione. La presentazione ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati, curiosi di scoprire le novità e le iniziative previste per questa edizione.
CANNES – Nel corso del Festival di Cannes, all’Italian Pavilion, sono state annunciate le prime anticipazioni della 15ª edizione di Ciné – Giornate di Cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica, promossa da ANICA, in collaborazione con ANEC, con la partecipazione di ACEC, sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi, prevista a Riccione dal 30 giugno al 3 luglio. Tra i messaggi istituzionali dedicati alla prossima edizione di Ciné, quello della Sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni: “Presentare a Cannes la prossima edizione di Ciné significa portare il talento della nostra industria su una delle passerelle più importanti del cinema. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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