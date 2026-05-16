Annunciate a Cannes le prime anticipazioni della 15ª edizione di Ciné – Giornate di Cinema

Durante il Festival di Cannes, presso l’Italian Pavilion, sono state rivelate le prime anticipazioni sulla 15ª edizione di Ciné – Giornate di Cinema. L’evento si terrà nei prossimi mesi e coinvolgerà diverse proiezioni e incontri dedicati al cinema italiano. Sono stati annunciati alcuni titoli e ospiti che parteciperanno alla manifestazione. La presentazione ha attirato l’attenzione di addetti ai lavori e appassionati, curiosi di scoprire le novità e le iniziative previste per questa edizione.

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