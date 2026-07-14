Lo stato di New York ha deciso di vietare la costruzione di nuovi data center per un anno. Durante questo periodo, verranno sviluppate regole per proteggere l’ambiente e le risorse energetiche locali. La sospensione mira a evitare che le risorse energetiche siano disperse per l’attività dei data center. La misura riguarda esclusivamente i progetti di nuove strutture e si inserisce in un piano più ampio di tutela ambientale.

Durante l’anno di sospensione lo stato New York elaborerà un insieme di regole per tutelare la città e l’ambiente ed evitare che vengano disperse tutte le risorse energetiche locali per i data center. Uno degli obiettivi è anche rafforzare il potere negoziale delle amministrazioni locali nei confronti delle aziende che vogliono costruire i data center. In cambio delle autorizzazioni, i governi locali potranno chiedere investimenti nelle infrastrutture del territorio oppure pretendere che i lavori vengano affidati a manodopera sindacalizzata. A differenza di tutte le altre grandi scimmie vivono in una società matriarcale e non si accoppiano... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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