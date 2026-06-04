Spread Btp-Bund a 75 punti base i rendimenti tornano vicini al 3,80%

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è attestato a 75 punti base all'apertura dei mercati il 4 giugno. I rendimenti dei Btp italiani sono tornati vicino al 3,80%.

In apertura dei mercati finanziari il 4 giugno lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si è portato a 75 punti base. Un leggero rialzo rispetto alla giornata precedente, ma coerente con l’andamento tutto sommato stabile delle ultime settimane. Sono invece aumentati i rendimenti, che sono arrivati al 3,77%. I titoli europei viaggiano grosso modo paralleli in questa fase. Le tensioni in Medio Oriente continuano a essere la principale ragione delle variazioni dei titoli di Stato e agiscono in maniera simile su tutte le maggiori economie europee. Spread a 75 punti, aumentano i rendimenti. Altro leggero aumento dello spread, che dopo aver raggiunto i 74 punti base in apertura mercoledì 3 giugno, scala a 75 in apertura del 4 giugno, facendo registrare un altro aumento nel giro di 24 ore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Spread BTP-Bund: cos'è e perché conta per i tuoi investimenti

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