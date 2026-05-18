Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si è ampliato a 80 punti base, dopo aver registrato un recupero la settimana precedente. I rendimenti dei Btp italiani sono vicini al 4%, mentre quelli dei Bund tedeschi si mantengono stabili. La variazione dello spread indica un aumento della differenza tra i due titoli e si registra mentre i mercati finanziari monitorano attentamente i movimenti dei titoli di Stato europei.

Lo spread è tornato a crescere dopo il recupero registrato la scorsa settimana. Il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi è aumentato raggiungendo gli 80 punti base. I rendimenti dei Btp si sono attestati al 3,98%, di poco sotto alla soglia psicologica del 4%, raggiunta solo in poche occasioni nel 2026. La causa di questo picco è ancora una volta l’instabilità dei mercati energetici internazionali. Gli allarmi sulle scorte di petrolio preoccupano i mercati, mentre l’inflazione cresce in Italia e in tutta Europa e la crisi di Hormuz sembra lontana da una soluzione. Spread di nuovo a 80 punti base, i rendimenti di Btp e Bund. L’apertura del 18 maggio ha portato nuova pressione sui mercati obbligazionari, soprattutto sui Btp italiani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Spread Btp-Bund a 80 punti base, rendimenti dei titoli di Stato vicini al 4%

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