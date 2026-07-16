M eghan Markle è ufficialmente candidata al suo primo Daytime Emmy Award. Il suo show Netflix, With Love, Meghan, è entrato nella cinquina dei finalisti nella categoria Outstanding Lifestyle Program, come reso noto martedì 14 luglio 2026. La notizia arriva in una settimana speciale per la duchessa di Sussex, che pochi giorni prima aveva rincontrato re Carlo insieme al marito Harry e ai figli dopo anni di lontananza. Meghan Markle, voce narrante di Disney. guarda le foto Meghan Markle, la reazione su Instagram alla nomination Emmy. Appresa la notizia, Meghan non ha perso tempo: ha condiviso subito la sua gioia sui social, dedicandola per intero a chi ha lavorato dietro le quinte. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Lo show Netflix "With Love, Meghan" è tra i finalisti nella categoria lifestyle, ma tra ascolti bassi e recensioni contrastanti la notizia ha diviso il web

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Meghan Markle Emmy Nomination SHOCK! 'With Love, Meghan' Up For Outstanding Lifestyle Program!

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