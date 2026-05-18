Ascolti tv ieri 17 maggio | chi ha vinto tra la finale di Amici 25 e Lapponia I Love Iù

Ieri, domenica 17 maggio, sono stati trasmessi due eventi televisivi molto seguiti: la finale di Amici 25 su Canale 5 e il documentario Lapponia I Love Iù su Rai1. Gli ascolti di queste due trasmissioni sono stati confrontati per stabilire quale abbia registrato il maggiore afflusso di spettatori durante la serata. Entrambi gli appuntamenti hanno attirato l’attenzione del pubblico, portando a una sfida tra due programmi molto diversi per genere e target.

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