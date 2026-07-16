A 82enne ha conseguito il diploma in Elettronica, dimostrando che non è mai troppo tardi per studiare. L’uomo ha completato gli studi e ottenuto il titolo, sottolineando la possibilità di riprendere l’istruzione anche in età avanzata. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sul percorso scolastico o sulle motivazioni.

Non è mai troppo tardi per studiare. È il messaggio, pregno di significato e speranza, di un neo diplomato in Elettronica. Il dettaglio, però, è che questo studente ha 82 anni compiuti. Giuseppe Macaione è tornato sui banchi di scuola dopo oltre sessant'anni, per conseguire il diploma dopo aver frequentato un corso serale dell'Itis Galilei di Livorno., Macaione, originario di Cefalù, nel Palermitano, aveva lasciato la scuola appena maggiorenne per entrare prima nelle ferrovie e poi nelle Poste. Lavoratore indefesso per 30 anni, l'uomo ha riaperto i libri e ha ripreso a studiare una volta pensionato per ottenere il diploma. "Ho ripreso per piacere personale a studiare", ha raccontato l'82enne al quotidiano Il Tirreno, che riporta la vicenda. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Livorno, si diploma a 82 anni: "Non è mai troppo tardi"

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Fa la maturità a 82 anni a Livorno, 'non è mai tardi per studiare'. Torna sui banchi dopo 60 anni e si diploma in elettrotecnica #ANSA x.com