A 66 anni, un uomo ha conseguito il diploma di Perito Tecnico in Meccatronica presso un istituto scolastico di Imola. Ha frequentato il corso serale e ha ricevuto il diploma, ricevendo anche una chiamata periti. La sua formazione si è conclusa con il riconoscimento ufficiale del titolo di studio. La cerimonia si è svolta recentemente, con la partecipazione di familiari e insegnanti. L’uomo ha espresso la sua soddisfazione per aver raggiunto questo traguardo.

Imola, 7 luglio 2026 – Parafrasando il titolo di uno storico programma televisivo, raccontiamo la storia di Giovanni Carpino, neodiplomando a 66 anni, che ha conseguito il diploma di Perito Tecnico in Meccatronica al corso serale dell’Istituto Alberghetti di Imola. Un successo straordinario, ottenuto con il punteggio di 80100 insieme ai 28 compagni e lavoratori della classe 5Ats. Il percorso di Giovanni non è stato semplice. Negli anni, diversi problemi di salute lo hanno costretto a fermarsi e a rimandare i suoi piani. Tuttavia, non ha mai smesso di credere nel suo obiettivo. La soddisfazione sono 13 anni di fatiche. Con una determinazione d’acciaio, costanza e uno straordinario spirito di sacrificio, ha continuato a rimettersi in gioco, dimostrando che la volontà può superare ogni ostacolo fisico e anagrafico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Giovanni, non è mai troppo tardi. A 66 anni si diploma all’Alberghetti: “La gioia? Sentirmi chiamare perito”

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