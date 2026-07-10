Maturità a 57 anni | Non è mai troppo tardi

A 57 anni, una persona ha ripreso gli studi, frequentando la scuola superiore con studenti molto più giovani. Ha dedicato notti a studiare, sostenendo prove scritte di diverse ore e ripassando materie come matematica, inglese, topografia e costruzioni.

A 57 anni è tornato sui banchi di scuola insieme a ragazzi che avevano quasi quarant’anni meno di lui. Ha passato notti sui libri, affrontato prove scritte da sei e otto ore, ripassato matematica, inglese, topografia e costruzioni. E quando la commissione lo ha proclamato maturo, nell’aula dell’istituto Tonino Guerra di Novafeltria è scattato un applauso spontaneo. Un momento che Piero Canarini, capogruppo di opposizione a Verucchio (Verucchio che vorremmo) e storico dipendente della notissima impresa verucchiese Mattei, difficilmente dimenticherà. "È stata una soddisfazione enorme. Il mio obiettivo era chiudere un cerchio prima di smettere di lavorare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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