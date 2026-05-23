Padre e figlio dall’America in cattedra nella stessa scuola | il figlio è di ruolo il padre precario a 63 anni Con oltre 30 anni di insegnamento finirò così

Da orizzontescuola.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un padre e suo figlio, entrambi insegnanti, sono entrati in servizio nella stessa scuola. Il figlio, di ruolo, lavora stabilmente, mentre il padre, di 63 anni, è precario e ha oltre 30 anni di esperienza. Quest’anno hanno iniziato a insegnare entrambi nello stesso istituto, creando una situazione unica. Il padre ha commentato che, così, finirà la sua carriera nel mondo dell’insegnamento.

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Per David Somers II e David Somers III la scuola, quest’anno, è diventata anche un luogo di famiglia. Padre e figlio, 63 e 35 anni, si sono ritrovati per la prima volta a insegnare nello stesso liceo, al Convitto nazionale di Cagliari, condividendo classi, corridoi, consigli e scrutini. Una coincidenza rara, raccontata dai due docenti a Orizzonte Scuola, che ha intrecciato vita privata e lavoro quotidiano. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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