Rasa il figlio di 6 anni finge che abbia un tumore e raccoglie 11.500 dollari | condannata a 4 anni in Australia 

Una donna di 45 anni di Adelaide è stata condannata a oltre quattro anni di prigione per aver simulato che il figlio di sei anni avesse un tumore all’occhio. La donna ha raccolto circa 11.500 dollari attraverso questa frode, che ha coinvolto amici, parenti e conoscenti. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rischi legati alle truffe che colpiscono la solidarietà delle persone. La condanna è stata pronunciata nei tribunali australiani.

Una 45enne di Adelaide, in Australia, è stata condannata a 4 anni e 3 mesi di carcere per aver finto che il figlio di 6 anni avesse un tumore all’occhio. Ha ingannato familiari, scuola e amici per mesi, raccogliendo circa 11.500 dollari in donazioni attraverso falsi appelli sui social. La giudice ha definito il suo comportamento “crudele e calcolato”, mentre la difesa della donna ha provato a puntare sulle difficoltà economiche e la dipendenza dal gioco dell'imputata.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Michieli sulla società, non usa mezzi termini "Da qui in poi tabula rasa, via i Nathan Walker, via i Messina della situazione, senza nessuna esperienza " "Gli obrobri che abbiamo visto negli ultimi 3 anni, francamente non vorremo più vederli" Video complet - facebook.com facebook