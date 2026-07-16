La tappa del Tour de France 2026 è in corso con circa 170 chilometri alla fine. Al momento, si registra una fuga in atto, con i ciclisti impegnati in una lotta per mantenere o recuperare il vantaggio. A 40 chilometri dallo sprint intermedio di Decize, la corsa prosegue su un percorso pianeggiante. La classifica generale e le posizioni di testa sono ancora in evoluzione, mentre i ciclisti cercano di consolidare le proprie posizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 13.52 170km alla conclusione. Ne mancano 40 allo sprint intermedio di Decize. 13.50 Continuano gli attacchi in cima al gruppo. Prendono adesso un leggerissimo margine un plotoncino di una decina di atleti. 13.47 Questa tappa potrebbe essere l’ultima occasione per i velocisti per giocarsi la vittoria di tappa in questa edizione del Tour. I gregari degli sprinter sono infatti molto attenti in cima al gruppo per chiudere sui tentativi troppo numerosi e pericolosi. 13.45 Sono Tudor e Lotto Intermarché le squadre che stanno provando a portare via il gruppo dei battistrada. 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: via alla corsa! Lotta furiosa per portare via la fuga

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Tour de France 2026 Stage 9 Highlights

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