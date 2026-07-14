Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, a 120 km dal traguardo, nessuna fuga è riuscita a staccarsi dal gruppo principale. Nel corso della corsa, uno dei favoriti ha perso le ruote del plotone di testa, mentre altri due ciclisti si sono riavvicinati alla testa della corsa. La situazione resta fluida, senza variazioni significative nella classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.20 Perde le ruote del gruppo di testa Ganna, mentre si sono riportati dentro Gregoire e Van der Poel. 14.18 Altri corridori si sono riportati davanti, ci sono una ventina di atleti in testa alla corsa. 14.15 Si è avvantaggiato un gruppetto in cui sono presenti anche Ganna e Velasco, questa potrebbe essere la fuga giusta. 14.12 Il gruppo Merlier ha 4? di svantaggio dal plotone, le energie spese dal belga potrebbero risultare decisive nelle prossime frazioni due frazioni in cui probabilmente arriverà la volata. 14.09 Temperatura in corsa di 32°C. 14.06 Continuano gli scatti nel plotone, ma nessuno riesce a portare via la fuga giusta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 120 km al traguardo, nessuno riesce a portare via la fuga

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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