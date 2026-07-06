LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziano gli scatti in testa al gruppo
Oggi i ciclisti sono partiti per la tappa del Tour de France 2026, con gli atleti che hanno iniziato a muoversi in testa al gruppo. La corsa ha preso il via con gli scatti e le prime accelerazioni lungo il percorso. Alle 12:45, i corridori hanno iniziato la salita della Cote de Sant Feliu de Codines, un tratto di 8,2 km con una pendenza media del 4,5%.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 12:45 I corridori hanno iniziato la scalata della Cote de Sant Feliu de Codines (8,2 km al 4,5%). 12:43 Il lussemburghese Alex Kirsch della Cofidis tenta l’allungo, ma viene prontamente ripreso. 12:40 Il gruppo rientra sui battistrada. 12:39 Mads Pedersen della Lidl-Trek raggiunge i fuggitivi. 12:37 Primi scatti in testa al gruppo. In cinque tentano l’allungo. 12:35 Lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco AlUla figura tra i corridori che non hanno mai vinto una corsa in Francia. 12:33 Gruppo compatto nelle prime fasi. Si attendono i primi scatti. 12:30 Inizia ufficialmente la terza tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it
TOUR DE FRANCE 2026 DECATHLON / TAPPA / CRONO A SQUADRE / Gameplay
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