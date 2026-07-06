LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziano gli scatti in testa al gruppo

Notizia in breve

Oggi i ciclisti sono partiti per la tappa del Tour de France 2026, con gli atleti che hanno iniziato a muoversi in testa al gruppo. La corsa ha preso il via con gli scatti e le prime accelerazioni lungo il percorso. Alle 12:45, i corridori hanno iniziato la salita della Cote de Sant Feliu de Codines, un tratto di 8,2 km con una pendenza media del 4,5%.