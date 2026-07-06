LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | proseguono gli scatti ma il gruppo rimane compatto

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, il ciclista statunitense Quinn Simmons ha attaccato, riuscendo a prendere circa 10 secondi di vantaggio sul gruppo principale. Nonostante gli scatti, il gruppo rimane compatto e non si sono verificati grandi distacchi. La corsa continua con i corridori che cercano di guadagnare posizioni nella classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.40 Lo statunitense Quinn Simmons (Lidl-Trek) è uscito allo scoperto e ha preso circa ’10” di vantaggio sul gruppo maglia gialla. 13.37 Mancano 147 km al tragaurdo. 13.34 Provano a evadere dal gruppo Mads Pedersen, Clement Braz Afonso e Torstein Traen. 13.31 La media oraria della prima ora di corsa è di 43,7 kmh. 13.28 Guadagna qualche metro sul gruppo il francese Mathis Le Berre (TotalEnergies). 13.25 Il gruppo non ci sta e ferma sul nascere il tentativo di allungo. 13.22 C’è un gruppetto di otto uomini che ha preso qualche secondo di margine sul plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it

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