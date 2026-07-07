LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppetto con Pedersen al comando ma il gruppo non li lascia andare

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, un gruppetto con Pedersen al comando si è formato, ma il gruppo principale non ha lasciato loro spazio. Attualmente, alcuni ciclisti sono segnalati come in fuga, anche se il gruppo non ha ancora permesso loro di allungare. La classifica generale viene aggiornata di continuo, senza variazioni significative finora. La corsa prosegue con il gruppo compatto e senza grandi scatti in questa fase.