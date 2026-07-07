LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppetto con Pedersen al comando ma il gruppo non li lascia andare
Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, un gruppetto con Pedersen al comando si è formato, ma il gruppo principale non ha lasciato loro spazio. Attualmente, alcuni ciclisti sono segnalati come in fuga, anche se il gruppo non ha ancora permesso loro di allungare. La classifica generale viene aggiornata di continuo, senza variazioni significative finora. La corsa prosegue con il gruppo compatto e senza grandi scatti in questa fase.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 13.50 Questi i ciclisti segnalati per il momento in fuga: Jan Tratnik (RBH), Mads Pedersen (LTK), Quinn Simmons (LTK), Mathias Vacek (LTK), Sean Quinn (EFE), Georg Steinhauser (EFE), Michael Valgren (EFE), Robert Stannard (TBV), Vlad Van Mechelen (TBV), Kévin Vauquelin (NCI), Pascal Eenkhoorn (SOQ), Jasper Stuyven (SOQ), Ramses Debruyne (APT), Jasper Philipsen (APT), Edward Planckaert (APT), Biniam Girmay (NSN), Pablo Castrillo (MOV), Nelson Oliveira (MOV), Georg Zimmermann (LOI), Ion Izagirre (COF), Alex Kirsch (COF), Quinten Hermans (PQT), Brent Van Moer (PQT), Romain Grégoire (GFC), Alexandre Delettre (TEN), Frank van den Broek (TPP), Alex Molenaar (CJR) e Joel Nicolau (CJR), Marco Frigo (NSN). 🔗 Leggi su Oasport.it
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