Pagelle Tour de France 2026 | Kooij domina il primo sprint Deludono Merlier e Philipsen

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella quinta tappa del Tour de France 2026, Olav Kooij ha vinto lo sprint, dominando la volata finale. La gara si è conclusa con Merlier e Philipsen che non sono riusciti a mantenere il passo del vincitore. Kooij, dopo un inizio di stagione complicato da un infortunio, ha mostrato un miglioramento evidente e ha conquistato il primo successo stagionale. La corsa si è svolta con una fuga di alcuni corridori prima dello sprint finale.

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PAGELLE QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2026 . Olav Kooij 10: una prima parte di stagione difficile per via di un infortunio, ma da quanto è tornato in gara ha sempre lasciato il segno nelle corse che ha disputato. Lo fa anche oggi nel primo atteso sprint del Tour de France, contro i migliori avversari del mondo (manca solamente Milan praticamente) e festeggia anche il primo successo della carriera alla Grande Boucle. Rimasto senza compagni, Kooij è stato comunque bravissimo a rimanere sempre nelle posizioni di vertice, non perdendo mai terreno nonostante le complicate curve finali e alla fine ha dominato sul traguardo di Pau. Max Kanter 8,5: è un secondo posto di altissimo livello per il tedesco, che ha sfruttato molto bene il lavoro dell’Astana e soprattutto di un Davide Ballerini che è stato perfetto nell’ultimo chilometro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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