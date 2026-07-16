LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga solitaria di Veistroffer Il gruppo lascia fare
Un ciclista ha avviato una fuga solitaria durante la tappa odierna del Tour de France 2026. Il gruppo ha lasciato fare e non ha reagito immediatamente. A 14.32 minuti dall’arrivo, il gruppo si avvicina allo sprint intermedio di Decize. La maglia verde è indossata da un corridore della Lidl-Trek, che si trova in testa al gruppo. La corsa prosegue con la fuga che si mantiene a distanza dal gruppo principale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2026 14.32 1 chilometro allo sprint intermedio di Decize. Si vede la Lidl-Trek della maglia verde Mads Pedersen in cima al gruppo. 14.30 Dal termine della Côte de Montagny-lès-Buxy mancheranno 20 km al traguardo con gli ultimi 300 metri che saranno in lieve salita. 14.28 140 km al traguardo! 5000 metri allo sprint intermedio. 14.26 Dopo il GPM di quarta categoria ci saranno 20 km per arrivare alla salita successiva, la Côte de Cuzy (2.4 km al 4.5% medio, quarta categoria). Da qui inizierà una parte abbastanza vallonata di circa 60 km che porta alla Côte de Montagny-lès-Buxy (2. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 8 Highlights
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