LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | fuga solitaria di Veistroffer Il gruppo lascia fare

Notizia in breve

Un ciclista ha avviato una fuga solitaria durante la tappa odierna del Tour de France 2026. Il gruppo ha lasciato fare e non ha reagito immediatamente. A 14.32 minuti dall’arrivo, il gruppo si avvicina allo sprint intermedio di Decize. La maglia verde è indossata da un corridore della Lidl-Trek, che si trova in testa al gruppo. La corsa prosegue con la fuga che si mantiene a distanza dal gruppo principale.